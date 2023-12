Repubblica - Campagna acquisti sbagliata: Giuntoli aveva individuato l'erede di Kim ad aprile

La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulla campagna acquisti del Napoli, considerata uno dei problemi che ora gli azzurri stanno pagando.

"Manca Kim. Già, ma un sosia era stato trovato. Da Giuntoli ancora prima dello scudetto. Ad aprile. Makimilian Kilman, 26 anni, londinese di origini ucraine, capitano del Wolverhampton. Prezzo fissato: 25 milioni". La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulla campagna acquisti del Napoli, considerata uno dei problemi che ora gli azzurri stanno pagando:

"Nel rapporto è scritto: «Buona lettura della situazione, puntuale impatto sull’avversario, grande fisicità». Giuntoli pensa anche a Natan ma come difensore di contorno. Il Napoli invece perde tempo, l’8 agosto Kilman firma per 5 anni con il suo club, addio Napoli, Natan è quindi presentato come l’erede di Kim. Sfuma anche Robin Le Normand, centrale di nazionale spagnola e Real Sociedad. Altro nome di Giuntoli. Due dei grandi equivoci di una campagna che si rivela sbagliata e cara".