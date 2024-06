Repubblica - Caso Di Lorenzo, anche due anni fa ADL dichiarò tutti cedibili

Parlando del futuro prossimo di Giovanni Di Lorenzo, l'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il capitano del Napoli considera deteriorato in maniera irrimediabile il rapporto con la società. L’incomprensione è scoppiata nel corso di un’annata molto complicata in cui Di Lorenzo si sarebbe aspettato un riconoscimento per il ruolo svolto all’interno di uno spogliatoio turbolento.

"Non ha gradito neanche il “tutti cedibili” pronunciato da De Laurentiis che — ad onor del vero — è un concetto già espresso dal presidente anche nell’estate che ha preceduto lo scudetto, una sorta di manifesto poi diverso nei singoli casi. Conte lo considera il suo capitano e gli ha ritagliato un ruolo importante nel 3-4-3 (o 3-4-2-1) che rappresenta l’abito tattico del suo Napoli. Giocherà nel terzetto arretrato, assieme ai due colpi che Giovanni Manna spera di piazzare in tempi brevi".