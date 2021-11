Repubblica - Elmas intuizione di Giuntoli: ADL non si è mai pentito della cifra spesa

Dopo la doppietta in Nazionale, l'edizione odierna del quotidiano Repubblica elogia Elmas: "Nel Napoli ha brillato finora a intermittenza e gli exploit più clamorosi della sua giovane carriera li ha compiuti in Nazionale: contro Germania e Islanda. Il club azzurro l’ha però aspettato sempre con pazienza e fiducia, senza mai pentirsi per aver investito nel suo acquisto una quindicina di milioni: su intuizione del ds Giuntoli, ratificata da De Laurentiis. Il diamante acquistato dalla gioielleria turca del Fenerbahce nell’estate del 2019".