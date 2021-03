Repubblica - In caso di necessità difesa a tre col Milan: il Napoli ci sta lavorando

Servirà un Napoli perfetto a San Siro per fare bottino pieno contro il Milan, attualmente secondo in classifica. Lo sostiene La Repubblica, evidenziando l'importanza della difesa in scontri diretti del genere. E aprendo ad un assetto tattico che - in emergenza - Rino Gattuso ha già adottato: la difesa a tre, che il Napoli starebbe imparando secondo il quotidiano. "Un'impresa in trasferta si costruisce dalle fondamenta. Che dovranno essere solide", si legge.