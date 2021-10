Repubblica - Juve in fondo al tunnel: il ko era nell'aria dopo troppe partite brutte

La Repubblica analizza il ko della Juventus all'interno della sua edizione odierna. Il quotidiano evidenzia la sconfitta dei bianconeri come un qualcosa che era nell'aria: troppe partite sul filo del rasoio, troppi risultati arrangiati in qualche (vecchia) maniera, troppe ambizioni consegnate alla speculazione spiccia, nella speranza di cavare il massimo dal minimo. A forza di non andare oltre al proprio corto muso, la Juventus è andata a sbatterlo. Il crollo è arrivato al cospetto del Sassuolo, e neanche del miglior Sassuolo che si sia mai visto. La sconfitta è una bastonata all'anima nel giorno in cui si è trovata obbligata a costruire del gioco, a dargli senso e concretezza, la squadra di Allegri si è ingarbugliata in un groviglio di idee confuse e operazioni velleitarie, finendo per ritrovarsi in fondo al tunnel.