Repubblica - La difesa balla: Natan così così nell'impostazione, Marin è imballato

vedi letture

Il Napoli batte il Mantova con un netto 3-0 maturato nei primi minuti dell'amichevole che di fatto chiude il ritiro di Dimaro. Tante le cose positive, ma anche qualcuna negativa registrata da Antonio Conte. A scriverlo è La Repubblica oggi in edicola:

"La difesa del Napoli ha ballato un po’ e i pericoli maggiori sono arrivati dalla zona di Rafa Marin, che continua a essere tra i più imballati per il durissimo lavoro fisico che gli azzurri stanno sostenendo in Val di Sole. Natan se l’è cavata invece in maniera sufficiente, al netto di qualche sbavatura nella fase d’impostazione".