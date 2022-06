Repubblica - Manca manutenzione allo stadio Maradona: ecco quanto serve al Comune

Il Napoli di De Laurentiis in debito di 3,5 milioni di euro con il Comune di Napoli per la manutenzione dello stadio Maradona

TuttoNapoli.net

Il Napoli di De Laurentiis è in debito di 3,5 milioni di euro con il Comune di Napoli per il canone dello stadio Maradona. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano Repubblica, l’assessore allo Sport Ferrante ha segnalato la necessità di intervenire: servono ben 2 milioni di euro per poter correre ai ripari con la manutenzione, ma al momento non sono previsti finanziamenti. Per questo diventa di vitale importanza che il club azzurro saldi il debito.