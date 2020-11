Repubblica - Mertens rischia il posto col Rijeka, ballottaggio con altri due azzurri

La partita col Rijeka si avvicina, e per Rino Gattuso sembra sia il momento di prendere anche qualche decisione difficile. Dries Mertens, ad esempio, sarebbe uno dei big che il tecnico calabrese sarebbe pronto a lasciare in panchina, visto il rendimento non particolarmente esaltante delle ultime partite: come riportato da La Repubblica, starebbero salendo le quotazioni di Elmas per il ruolo di trequartista, anche se il ballottaggio resta vivo con Zielinski e lo stesso Mertens. L'allenamento di rifinitura avrà valore decisivo.