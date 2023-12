Repubblica - Napoli involuto: non è in crisi, ma è debole che è peggio

. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica che analizza così il momento dei Campioni d'Italia, scivolati fuori dalla zona Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è involuto in maniera preoccupante. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica che analizza così il momento dei Campioni d'Italia, scivolati fuori dalla zona Champions dopo la sconfitta sul campo della Juventus.

"La fatica di rivincere sta spolpando i campioni in carica. Li scarica. Il Napoli è dentro un abisso di 17 punti in meno, prima dominava e adesso tartaglia: è così involuto che non sembra neanche una squadra in crisi ma una squadra debole, che è assai più preoccupante. Il caso napoletano è il più eclatante, ma chi immaginava di trovare il City del doppio triplete (tre titoli la stagione passata, tre campionati di fila) annaspare al quarto posto? Ha dovuto sudare per battere in rimonta il Luton, terzultimo in classifica".