Repubblica - Non c'è troppo entusiasmo a Barcellona: tifosi delusi per due motivi

L'addio di Messi e la retrocessione in Europa League. Questi i due motivi alla base della depressione della piazza blaugrana. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni questa sera, scrive Repubblica oggi in edicola. Previsti circa 60mila spettatori, non saranno pochi, ma sono numeri distanti dai classici pienoni. Non ci sarà una grande atmosfera perché è un periodo di flessione per il Barcellona.