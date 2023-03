Repubblica - Osimhen e Kvaratskhelia sognano il Pallone d'Oro: ecco come possono avvicinarlo

Attenti a quei due: Kvara e Osi. Due che insieme stanno regalando lo scudetto al Napoli e non solo

© foto di www.imagephotoagency.it

Attenti a quei due: Kvara e Osi. Due che insieme stanno regalando lo scudetto al Napoli e non solo. Come scrive il quotidiano Repubblica, infatti, l'eventuale qualificazione per la finalissima di Istanbul sarebbe il viatico per scalare altre posizioni pure nella lotta per il Pallone d’Oro: sia per il bomber nigeriano, sia per il fantasista georgiano, i migliori talenti emergenti del calcio in Europa. Attenti a quei due, insomma: nothing is impossible.