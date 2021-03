Repubblica paragona il Napoli al Pd: Insigne come Zingaretti

L'edizione odierna de La Repubblica paragona - chiaramente in maniera ironica - la situazione che si vive in casa Napoli, in un ambiente sempre pieno di polemiche, con quanto sta accadendo in politica al Pd: "A distanza di poche ore il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, se n’è andato dicendo: «Mi vergogno della mia squadra» e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si è dimesso imprecando: «Che partito di merda!». Era il contrario? Fa differenza? L’agente di Zingaretti smentisce, il vice di Insigne si candida per la successione".