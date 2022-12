Repubblica - Paratici a Bonucci: “La Juve è degli Agnelli, cosa vuoi accada per due stipendi?”

Sono diverse le intercettazioni che riguardano la Juventus e diversi ex dirigenti. Tra queste una del 2020 con protagonista l'ormai ex ds Fabio Paratici

Sono diverse le intercettazioni che riguardano la Juventus ed ex dirigenti. Tra queste una del 2020 con protagonista l'ormai ex ds Fabio Paratici . Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Repubblica . A dialogare con Paratici il difensore Bonucci che dice all'ex ds: "Scusa Fabio, io mi fido di te ma se poi arriva un altro?".

Paratici lo invita alla calma: "La Juve è quotata in borsa, appartiene agli Agnelli, che cosa può mai succedere per un paio di stipendi? "Leo, la Juventus è quotata in Borsa, è della famiglia Agnelli. Vuoi che succeda il finimondo per due stipendi?". La conversazione tra Bonucci e Paratici è stata raccontata dallo stesso calciatore Juve agli investigatori durante la sua audizione, il 4 aprile di quest’anno. A Bonucci fu chiesto conto della prima manovra stipendi.