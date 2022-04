Repubblica: "Pari Napoli, il Maradona fischia deluso e, forse, rassegnato"

L'edizione odierna de La Repubblica analizza oggi il pareggio per 1-1 tra Napoli e Roma

L'edizione odierna de La Repubblica analizza oggi il pareggio per 1-1 tra Napoli e Roma. Lo stadio Maradona fischia non per disamore, ma per delusione e forse, addirittura, rassegnazione per le occasioni perse in questo stadio senza magia, malgrado il nome che porta: qui le illusioni si sono frantumate, smantellate dalla squadra di Spalletti con un'ostentazione che non ha spiegazioni, ma solo continuità. Chi vince una sola partita delle ultime 5 tra le mura amiche non può ambire a vincere lo scudetto. Gli uomini di Mourinho sembrano invece di volta in volta più sicuri di sé, quasi avessero la fiducia assoluta nel risultato che raggiungeranno e ciò lo dimostra come sono entrati nella ripresa, dominandola di forza e con martellante convinzione.