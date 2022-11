Repubblica - S’è sentita di più rispetto alla sfida con l’Atalanta l’assenza di Kvara

Scrive così l'edizione odierna di Repubblica all'indomani di Napoli-Empoli.

"Contavano solo i tre punti e il Napoli se li è presi al Maradona piegando la resistenza dell’Empoli (2-0) al termine di una partita più sofferta del previsto, decisa a ripresa inoltrata dal gol su rigore di Lozano e dalla prodezza nel finale di Zielinski". Scrive così l'edizione odierna di Repubblica all'indomani di Napoli-Empoli.

"Entrambi gli azzurri erano subentrati dalla panchina e ancora una volta sono stati i cambi l’arma in più di Spalletti, in un pomeriggio in cui la capolista ha pagato dazio alla fatica per le due trasferte di fila a Liverpool e Bergamo. S’è sentita di più rispetto alla sfida con l’Atalanta anche l’assenza di Kvaratskhelia (in tribuna tra i tifosi), contro un avversario che si è preoccupato per tutti i 90’ di chiudere gli spazi in maniera pure scorretta, pagando il suo gioco duro nel finale con l’espulsione dell’ex Luperto. La decima vittoria di fila in campionato è però arrivata lo stesso e fa volare in classifica Di Lorenzo e compagni, in fuga verso il sogno scudetto".