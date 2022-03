Repubblica - Siamo a fine ciclo: per molti senatori è l'ultima occasione scudetto

L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come questa lotta scudetto rappresenti l'ultima possibilità di raggiungere quel traguardo per molti esponenti della vecchia guarda

© foto di www.imagephotoagency.it

"È il canto del cigno, la fine di un ciclo, nel Napoli: Mertens, Ghoulam, Ospina e gli altri senatori dello spogliatoio, in partenza al termine del campionato, sanno di essere quasi sicuramente di essere davanti alla loro ultima chance". L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come questa lotta scudetto rappresenti l'ultima possibilità di raggiungere quel traguardo per molti esponenti della vecchia guarda destinati a salutare in estate.

"Dopo i tanti tentativi di scrivere la storia della società andati purtroppo a vuoto nei tornei scorsi. Adesso o mai più. Un altro secondo o terzo posto aggiungerebbe poco o nulla alla collezione di piazzamenti già messa insieme da questo gruppo, che sente di poter salire almeno una volta sul gradino più alto del podio e pensa non a torto anche di meritarlo".