Repubblica - Spalletti dica ad ADL se gli serve davvero Insigne per vincere

Che futuro per Lorenzo Insigne? Ad affrontare la questione è l'edizione odierna di Repubblica: "Ha un ruolo cruciale. Il dovere di essere chiaro. Il discorso sull’amore è meravigliosa utopia. Deve dire al presidente se Lorenzo Insigne gli serve davvero per vincere.

O se ha in mente un Napoli diverso per aprire un nuovo ciclo. Perché ai tifosi non interessa che fila con Insigne come Gattuso, ma se riporta il Napoli a vincere qualcosa. Tutto il resto è come inseguire aquiloni” si legge sul quotidiano