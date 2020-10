Repubblica su Juve-Napoli: "Rinvio improbabile, sarebbe un liberi tutti"

Un precedente che spaventa. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, il rinvio di Juve-Napoli è improbabile in quanto rappresenterebbe un libera tutti per gli altri club.Così scrive il quotidiano sull'argomento.

"Con altri giocatori importanti, irrinunciabili costretti fuori, la necessità di chiudersi diventerà evidente. Nel frattempo, però, sempre più società sembrano ventilare la possibilità di non giocare, in caso di assenze: se poi il Giudice sportivo decidesse per il rinvio di Juve-Napoli, prospettiva ad oggi improbabile, sarebbe quasi un liberi tutti".