Repubblica su Lazio-Torino: "Precedente Juve-Napoli poteva evitare la vergognosa pantomima"

Si parla della sentenza su Lazio-Torino della Corte d'Appello che ha ribadito come la gara vada rigiocata sull'edizione odierna di Repubblica, che parla anche del caso Juve-Napoli: “Non avere riscritto il famoso protocollo dopo la sentenza del Coni, a dicembre, è il peccato capitale di Figc e Lega” scrive il quotidiano.

"Della salute degli atleti, costretti a giocare ogni tre giorni in tempo di Covid, non si preoccupa nessuno: il giocatore è merce da usare. Il precedente di Juve-Napoli non ha insegnato niente e non ha evitato la vergognosa pantomima di Lazio-Torino: chi l’ha resa possibile dovrebbe spiegarci perché” si legge.