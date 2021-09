Secolo XIX esalta la difesa della Samp: "Colley-Yoshida, la strana coppia funziona"

"Colley-Yoshida, la strana coppia funziona", titola stamane Il Secolo XIX sulla Sampdoria, che ha subito solamente tre reti finora. Per essere due che a malapena si capiscono, visto che parlano in inglese che non è la lingua madre di nessuno dei due, Colley e Yoshida sono una coppia affiatatissima. Una strana coppia, anche divertentissima fuori dal campo, che nessuno in estate avrebbe pensato si sarebbe formata visto che Colley sembrava destinato all'estero e invece ora è uno dei caposaldi del gruppo di D'Aversa.

Se la Sampdoria è nelle quattro miglior difese d'Italia (3 gol presi in 4 partite come l'Atalanta, meglio con 2 solo Milan e Napoli) buona parte del merito è di questo colorito duo nippo-gambiano che sta primeggiando in tanti dati statistici e contro l'Empoli ha concluso la seconda partita senza gol al passivo.