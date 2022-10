I tecnici più anziani alla guida della Serie A: Spalletti il terzo più grande

Il quotidiano 'Libero' oggi in edicola mette in evidenza un dato interessante relativo all'età degli allenatori di Serie A

Il quotidiano 'Libero' oggi in edicola mette in evidenza un dato interessante relativo all'età degli allenatori di Serie A. Ai primi cinque posti della graduatoria dopo 11 giornate ci sono cinque tecnici tra i sei più anziani del campionato. Il più esperto è Gian Piero Gasperini: 64 anni, alla guida dell'Atalanta terza in classifica. Al secondo posto c'è Maurizio Sarri, allenatore della Lazio terza. Sul gradino più basso del podio Luciano Spalletti, tecnico del Napoli capolista. José Mourinho è il quarto allenatore più esperto del campionato e guida la Roma quinta in classifica. Mentre Stefano Pioli, sesto allenatore più anziano del campionato, è il tecnico del Milan secondo in classifica e campione d'Italia. Tra i primi sei allenatori più anziani c'è anche Marco Baroni, al quinto posto.