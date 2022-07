I tifosi a Berardi: "Vai alla Juve?". Smorfia che sembra dire "no" del giocatore

Questo il siparietto, a margine dell'allenamento mattutino, tra alcuni tifosi del Sassuolo e Domenico Berardi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vai alla Juve?", e una smorfia che vale come un "no". Questo il siparietto, a margine dell'allenamento mattutino, tra alcuni tifosi del Sassuolo e Domenico Berardi, con il futuro dell'esterno ancora in bilico in vista della prossima stagione.