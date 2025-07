I timori di Corbo: "Perchè non si ufficializzano gli acquisti? Col tempo chi vende si irrigidisce"

vedi letture

"Dopo un mese di trattative riservate e ufficiali e a solo 10 giorni dal ritiro sono due gli acquisti definiti. I soliti. De Bruyne un campione di 34 anni ed il ventunenne difensore Marianucci". Così inizia l'editoriale per Repubblica di Antonio Corbo, che esprime qualche suo timore sulla campagna acquisti del Napoli: "Sono descritti “in via di definizione” gli olandesi Lang e Beukema. Nomi di qualità e da considerare già del Napoli. “Virtualmente”, come si legge con elegante cortesia dei cronisti.

Ma perché non annunciarne l’acquisto? C’è ancora da fare e capire. Se è vero che solo il Napoli può pagare e non c’è liquidità sul mercato perché il Napoli sbatte contro prezzi fissi e sempre più alti? È un paradosso in economia, dove il ricco piega quasi sempre il povero. È possibile che siano stati commessi degli errori. Gli obiettivi sono stati da tempo rivelati, proposti o condivisi da Conte. Più tempo passa più si irrigidisce la posizione di chi vende".