Tmw - Laurientè Express, la nuova arma tattica del Sassuolo vuole colpire a Napoli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

Armand Laurientè è stato uno degli ultimi colpi di mercato del Sassuolo. Il francese è arrivato nelle ultime ore ed è stato immediatamente gettato nella mischia a Cremona, alla quinta giornata. Sin da subito ha messo in mostra le sue doti e in un Sassuolo che ha rinunciato a oltre il 10% del possesso palla (lo scorso anno aveva una media che superava il 60%, quest'anno la media è vicina al 50%), gli strappi del francese per ripartire in contropiede o per ricercare immediatamente la verticalità diventano importanti, anzi fondamentali. E Dionisi lo sa bene: da quando è arrivato, complice anche l'infortunio di Traore (che è rientrato da due gare), Laurientè ha sempre giocato e da titolare, saltando solo la trasferta contro l'Atalanta per infortunio.

Due gol e un assist per il classe '98 acquistato dal Lorient per 12 milioni di euro, bonus compresi, e il 20% sul plusvalore di futura rivendita: Laurientè ha partecipato a quattro gol in questo campionato (due reti, due assist), nessuno ha fatto meglio di lui tra i neroverdi (al pari di Frattesi); tuttavia, l’ex Lorient è stato coinvolto in sole reti casalinghe al momento. Ecco, adesso viene il bello. Il giocatore deve fare il salto di qualità anche in trasferta