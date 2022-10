Tuttosport - A Cremona la vittoria di Spalletti e della profondità della rosa

Il Napoli vince a Cremona, inanella l'ottavo successo di fila in maniera diversa. Ed è la vittoria di Spalletti e della profondità della rosa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince a Cremona, inanella l'ottavo successo di fila in maniera diversa. Ed è la vittoria di Spalletti e della profondità della rosa, secondo Tuttosport: "La prestazione dei campani è stata lontana, a livello di gioco espresso, dalla rumba fatta ballare per tutti i novanti minuti a Liverpool e Ajax in Europa, ma resta un trionfo storico (mai il Napoli aveva mai vinto a Cremona) e di un’importanza assoluta, che dimostra le possibilità di una rosa fortissima (non è un caso che tutti i gol della ripresa siano stati siglati dai subentranti) e pure l’abilità del saper leggere la partita in corsa del condottiero Spalletti.