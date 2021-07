Tuttosport - ADL minaccia di saltare le prime due gare di campionato: il motivo

Ieri a Milano si è tenuta una riunione tra alcuni presidenti, è stata convocata da Preziosi, patron del Genoa. C'era anche De Laurentiis che, con Samp e Genoa, appartiene ai club che minacciano la serrata nei due turni di agosto - scrive Tuttosport - per la questione degli stadi che non saranno aperti a tutti nonostante la campagna vaccinale sia ormai a buon punto. Tematica già affrontata da De Laurentiis mercoledì scorso in conferenza stampa a Roma.