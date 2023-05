Tuttosport - ADL, stima cresciuta per Italiano dopo la doppia finale

Tanti nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis per la successione a Spalletti.

Tanti nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis per la successione a Spalletti. A tal proposito così scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Le due finali conquistate dalla Fiorentina quest’anno, in Coppa Italia ed in Conference League, hanno fatto crescere la stima di De Laurentis nei confronti di Vincenzo Italiano, ad oggi quello più abbordabile anche sotto l’aspetto economico.

Poi, non si può mai trascurare il cavallo di ritorno Rafa Benitez: De Laurentiis lo sente spesso quando c’è da cambiare qualcosa nel Napoli.