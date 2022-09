Tuttosport - ADL trionfatore anche se il Napoli non riuscisse a vincere lo scudetto

Aurelio De Laurentiis è il vero trionfatore in questo inizio di stagione del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis è il vero trionfatore in questo inizio di stagione del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Un proposito ambizioso nel periodo in cui il mondo Napoli era in subbuglio per gli addii eccellenti e per la qualità dei nuovi acquisti che generavano perplessità. Sarà stato più bravo oppure più fortunato, non si può sapere, però il patron ha vinto nuovamente con la sua politica di abbassamento dei costi e di (apparente) ridimensionamento tecnico: uscirà trionfatore anche se il Napoli non riuscisse quest’anno a vincere il terzo scudetto della sua storia.

Perché ha abbassato notevolmente il monte ingaggi (da 110 milioni ai 73 attuali) non ridimensionando la rosa, bensì rinforzandola addirittura. Oggi Spalletti può contare su 20 elementi intercambiabili”.