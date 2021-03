Tuttosport - Benevento, che lite Insigne jr-Schiattarella: sono volati pugni, la ricostruzione

Emergono ulteriori dettagli della lite in allenamento tra Schiattarella e Insigne jr, conferma del momento di tensione che si vive in casa Benevento. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive: "Dopo una entrata rude dell'ex Spal, i due sono venuti alle mani e, nel parapiglia, Schiattarella ha mollato un ceffone colpenso Insigne allo zigomo, prima che i compagni riuscissero a separarli". Per entrambi è arrivato un provvedimento disciplinare e Inzaghi ha scelto di non convocarli per la sfida contro lo Spezia.