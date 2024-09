Prima pagina Tuttosport carica la Juve: "Tutti dicono Vlahovic"

vedi letture

Chiesa è il jolly di Arne Slot e del Liverpool, Ibrahimovic invece ha cercato di caricare Morata per la super sfida contro i Reds.

"Tutti dicono Vlahovic", l'apertura centrale odierna di Tuttosport: da Padovano a Thiago Motta, solo elogi per l'attaccante serbo della Juventus che è chiamato a fare la differenza in Champions League questa sera, ore 18:45, contro il PSV. Sempre sulla competizione stellata, Chiesa è il jolly di Arne Slot e del Liverpool, Ibrahimovic invece ha cercato di caricare Morata per la super sfida contro i Reds.

Intanto in Serie A a condurre i giochi in testa alla classifica è l'Udinese, che sogna ad occhi aperti dopo la vittoria in rimonta sul Parma, da 0-2 a 3-2. Il Torino invece deve ancora essere oleato a dovere e coach Vanoli lavora sulle idee di gioco.