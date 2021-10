Tuttosport - Col Torino può giocare Meret: Ospina venerdì sera dal Sudamerica

Il Napoli pronto a riaccogliere i propri nazionali, come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport. Sono infatti attesi a Castelvolturno Meret, Di Lorenzo e Insigne, reduci dal successo dell’Italia ieri contro il Belgio e Osimhen che con la Nigeria ha battuto la Repubblica Centrafricana a Douala.

Come sottolinea il quotidiano 'l'ultimo a rientrare sarà David Ospina : l'esperto portiere giocherà Colombia-Ecuador giovedì ed il suo arrivo è atteso per venerdì sera. Spalletti avrà solo la rifinitura di sabato per verificare le sue condizioni e non è escluso che col Toro possa essere schierato titolare Meret"