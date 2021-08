Tuttosport contro Spalletti: "Quel gol non andava annullato, contatto veniale Meret-Buksa..."

Luciano Spalletti ha analizzato immediatamente l'episodio più discusso di Genoa-Napoli, quello del gol annullato al Grifone. Ma Tuttosport non è d'accordo e si esprime così: "Fa discutere l'episodio del gol annullato - tra sin troppi dubbi - al rossoblù Goran Pandev in avvio di ripresa, nel momento migliore del Genoa. Cross di Sturaro, uscita di Meret non perfetta sotto la pressione di Buksa (anche lui appena entrato come il macedone al posto degli spenti Hernani e Ekuban), palla che sfila dalle mani al portiere napoletano e Pandev al volo segna a porta vuota. Subito l'arbitro Di Bello concede l'1-1, poi però richiamato dal Var Fabbri va a rivedere l'azione a bordo campo e decide di annullare per un contatto probabilmente veniale tra l'attaccante genoano e lo stesso Meret".