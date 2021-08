Tuttosport - Cosa ha voluto comunicare la Curva B con lo striscione al Patini

Allo stadio Teofilo Patini, in occasione dell'amichevole contro l'Ascoli, gli ultrà del Napoli hanno esposto uno striscione: "Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata. Liberi di tifare, Curva B". Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Il messaggio era rivolto sia ai dirigenti che ai giocatori, richiamati tutti ad un impegno sempre maggiore, soprattutto ora che bisogna cancellare l’episodio della sfida con il Verona".