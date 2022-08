Tuttosport - Distanza minima per Raspadori: difficile che l'affare non si faccia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raspadori-Napoli: difficile che l'affare salti. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Iniziamo dall’attaccante del Sassuolo su cui è al lavoro da tempo il Napoli. Il club neroverde ha mantenuto la posizione sulla richiesta globale di 35 milioni suddivisi tra prestito (5 milioni), obbligo di riscatto (25 milioni) e bonus (altri 5 milioni).

Il Napoli, invece, nella parte fissa arriva a poco meno di 30 e, insomma, la sensazione è che sia un braccio di ferro ad uso della platea, perché è davvero difficile pensare che non si raggiunga un accordo, anche perché è ormai universalmente cognito come il giocatore in questiona abbia invece ampiamente già un’intesa con il Napoli".