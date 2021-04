Tuttosport e l'ombra del Covid: "Ieri Napoli col fiato sospeso per il cluster in nazionale"

L'ombra del Covid su Juve-Napoli. Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla dei casi di positività di casa bianconera e sulla preoccupazione in casa Napoli per il cluster generatosi nella nazionale italiana: "Finalmente non ci saranno altri rinvii, a distanza di 6 mesi da quando era stata prevista (domenica 4 ottobre 2020), anche se l’ombra del Covid è sempre presente. Erano 2 i positivi nel Napoli ad ottobre (Zielinski ed Elmas), oggi invece sono 2, tutti bianconeri di rientro dalla tremenda sosta per le nazionali (Bernardeschi e Bonucci).

Ma con il fiato sospeso è rimasto anche il Napoli, in attesa dell’esito degli ultimi tamponi effettuati ieri mattina e che hanno dato tutti esito negativo: calciatori e componenti dello staff azzurro, ieri pomeriggio sono volati tutti a Torino. La preoccupazione c’era soprattutto per i calciatori tornati dalle rispettive selezioni, però i test molecolari di Meret, Insigne, Di Lorenzo e Zielinski sono risultati ancora negativi"