Tuttosport e la maledizione Spezia: "L'anno scorso la vittoria a Napoli senza fare 1 tiro"

Fare finta che anche oggi ci sia il Liverpool? E' l'interrogativo di quest'oggi di Tuttosport

Fare finta che anche oggi ci sia il Liverpool? E' l'interrogativo di quest'oggi di Tuttosport che racconta che non sarà complicato per Spalletti convincere il Napoli che, in fondo in fondo, la difficoltà del match non sarà tanto diversa da quello giocato e vinto mercoledì in Champions League: "A prescindere dal colore delle maglie, lo Spezia è una vera e propria bestia nera per i partenopei, tanto da aver vinto gli ultimi due confronti giocati allo stadio Maradona. Quello dello scorso anno, addirittura con un autogol al termine di una gara che vide i liguri portare a casa i tre punti senza aver fatto nemmeno un tiro in porta".