Tuttosport - Ecco perchè agente Insigne ha fatto trapelare le cifre dell'offerta di Toronto

Perché l’entourage di Insigne ha deciso di far trapelare le cifre del possibile accordo con Toronto? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna di Tuttospiort: "Probabilmente per verificare se ci sarà una reazione da parte della dirigenza azzurra. Nello specifico, se il patron De Laurentiis migliorerà l'offerta sottoposta al Magnifico (3,2 milioni a stagione per 4 anni) e portarla fino agli attuali 4,3 milioni annui: solo in tal caso Insigne lascerebbe la pista canadese per chiudere la carriera in maglia azzurra.

Ma l‘addio di Insigne è ancora tutto da scrivere. Vuole verificare di persona la bontà dell'offerta canadese, vuole leggere il contratto, riga per riga. E lo farà il 3 gennaio, quando arriveranno a Napoli i rappresentanti del Toronto. Il capo della delegazione sarà l'agente Andrea D'Amico nelle vesti di mediatore della ricca operazione che sarà illustrata a Insigne probabilmente dal presidente del Toronto in persona, Bill Manning , e dal suo responsabile tecnico Danny Califf . La presenza del presidente Manning all'incontro di inizio anno avrebbe anche un'altra spiegazione. Il Toronto vorrebbe il Magnifico già a gennaio (la regular season della MIs inizierà sabato 26 febbraio e si concluderà domenica 9 ottobre) e dovrà trattare con De Laurentiis sul prezzo di cessione. Le distanze al momento sembrerebbero essere abissali (massimo 10 milioni sarebbe disposto a pagare Manning, 20 ne potrebbe chiedere il Napoli).