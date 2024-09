Tuttosport - Ecco perché sarebbe delittuoso pensare di cambiare modulo

Il Napoli sta giocando dal pre-campionato con il 3-4-2-1 e, stando a quanto dichiarato da Antonio Conte nella giornata di ieri, per il momento non sembrano esserci margini per cambiare sistema di gioco. Una scelta che l'edizione odierna di Tuttosport approva:

"Dopo tre mesi di lavoro svolto sempre sullo stesso metodo, sarebbe delittuoso ripensare la struttura geometrica del Napoli. Lo ha detto Antonio Conte nel corso della conferenza stampa organizzata anche stavolta a due giorni dal prossima match. Addio all'ipotesi 4-3-3? Dalle parole del coach salentino sembrerebbe (momentaneamente) di sì".