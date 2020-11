Tuttosport - Gattuso nervoso per gli infortuni in nazionale: recupera solo Ospina

Contro il Milan non ci saranno Hysaj e Rrahmani, fermati dal Covid-19, oltre all'infortunato Osimhen. Ospina, invece, sarà convocato ma andrà in panchina. Rino Gattuso rimugina nervosamente dopo la sosta, di certo non ha gradito gli infortuni dei suoi in nazionale. Per fortuna ha ritrovato Bakayoko, rimasto a Castel Volturno, in modo da non dover ritornare al 4-3-3. A scriverlo è Tuttosport.