Tuttosport - Il mediano che voleva e rosa completa: Spalletti può sentirsi soddisfatto

Un Luciano Spalletti che può ritenersi soddisfatto del mercato del Napoli secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Così il quotidiano torinese: "Con l’arrivo di Juan Jesus e Anguissa, il coach toscano può sentirsi soddisfatto per un organico completo in ogni reparto e con la soddisfazione di poter utilizzare il mediano con le caratteristiche da lui richieste, cioè, rapido e potente, in grado di coprire tutto il campo".