Tuttosport - Insigne salterà 3 partite: Gattuso ha due soluzioni per sostituirlo con la Juve

Lorenzo Insigne, infortunatosi col Genoa, sarà out per almeno 3 settimane e salterà due gare di campionato, Juve e Atalanta, e l'esordio di Europa League. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ipotizza due soluzioni per la sfida di domenica: Elmas alto a sinistra come col Genoa, oppure un ritorno al 4-3-3 con Demme play e Mertens a sinistra, anche se il belga non ha il passo di Insigne in fase di ripiegamento. Avrà tempo, Gattuso, per ragionare sulla scelta migliore.