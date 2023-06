Tuttosport - Italiano verso l'addio: non sta mai più di 2 anni nella stessa squadra

Il Napoli punta Vincenzo Italiano per la panchina e l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive

Il Napoli punta Vincenzo Italiano per la panchina e l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive: "Ora è già futuro e quello di Italiano potrebbe essere lontano dalla Fiorentina per iniziare un’altra avventura. Difficilmente, dice chi lo conosce bene, lui si ferma nello stesso posto per oltre due anni, è un alpinista sempre a caccia di nuove vette da scalare. E forse dopo ieri il cerchio si è chiuso, nel modo più amaro".