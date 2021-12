Tuttosport - Juve-Napoli a rischio ASL: torna l'incubo Covid

Juve-Napoli a rischio ASL: torna l'incubo Covid. Così titola Tuttosport in vista della sfida in programma il 6 gennaio a Torino tra bianconeri e partenopei: "Nel giorno in cui si tocca un altro triste record di contagi (78mila, il cui effetto è fortunatemente mitigato dai vaccini, ma resta preoccupante), spunta un altro positivo nel Napoli: è Hirving Lozano che si aggiunge a Fabian Ruiz e, in teoria, a Lorenzo Insigne , che però potrebbe essere sulla via della guarigione, visto che è risultato positivo una settimana fa. Così, a otto giorni da Juventus-Napoli torna a incombere il rischio Asl.

Esattamente come nella scorsa stagione, quando Juventus-Napoli del 3 ottobre, fu oggetto di una lunga disputa fra il Napoli e la giustizia sportiva, vinta dal club campano al terzo grado di giudizio. E proprio quella sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, per l'occasione in seduta a sezioni unite presso la sua sede del Coni crea un precedente per il rinvio della partita del sei gennaio allo Stadium.