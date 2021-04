Tuttosport: "Juve-Napoli cancella il fantasma di Allegri"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve-Napoli cancella il fantasma di Allegri. Ma Pirlo deve dare nuove conferme". La posizione del tecnico è sicuramente più forte, ha mandato segnali importanti, ma è ovvio che la stagione non soddisfi comunque Agnelli. La reazione è stata frutto anche del fatto che la società ha sempre tenuto la barra dritta e salda perché convinta che la prossima stagione possa essere diversa. Ma serve altro per esserne certi.