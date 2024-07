Prima pagina Tuttosport: "Juve su O'Riley, mossa per Koop"

vedi letture

La prima pagina di Tuttosport apre con la strategia della Juventus per il centrocampo

La prima pagina di Tuttosport apre con la strategia della Juventus per il centrocampo. I bianconeri si muovono per O'Riley, obiettivo dell'Atalanta, con il chiaro l'intento di mettere pressione alla Dea per cedere Koopmeiners: "Juve su O'Riley, mossa per Koop. L'obiettivo: far scendere il prezzo fissato dall'Atalanta", si legge nel titolo principale del quotidiano torinese. Il taglio alto è dedicato alla vittoria del quarto Europeo da parte della Spagna, uscita vincente dalla finale con l'Inghilterra grazie a Nico Williams e Oyarzabal, mentre di spalla si parla del mercato del Torino: i granata sono vicini al doppio colpo Coco-Hajdari.

Europeo - Estasi Spagna. Splendida finale: 2-1 all'Inghilterra. quarto Europeo

Torino - Toro indifeso: ecco Coco, poi Hajdari