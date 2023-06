Tuttosport - La Juve aspetta Giuntoli: giorni decisivi dopo la festa scudetto

Cristiano Giuntoli sente sì di aver dato il massimo e di aver chiuso un ciclo

Cristiano Giuntoli sente sì di aver dato il massimo e di aver chiuso un ciclo ma non pensa a un anno sabbatico per chiudere anticipatamente il proprio contratto bensì a una nuova carriera sportiva nella Juventus. Come scrive il quotidiano Tuttosport, occorre dunque capire cosa deciderà De Laurentiis e quando, per immaginare chi verrà comprato e ceduto in casa Juventus. Domenica la festa scudetto a Napoli, poi la settimana in cui Giuntoli potrà capire se otterrà il via libera o no.