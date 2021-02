Tuttosport - La presenza di Giuntoli sarebbe molto più preziosa dell'arrivo di Benitez

Si continua a discutere su quello che sarà il futuro del Napoli: in bilico c'è l'allenatore, Gattuso non è certo di restare e si fanno diversi nomi per il sostituto. Il quotidiano Tuttosport, in tal senso, fa capire che, oltre la questione tecnico, è fondamentale capire chi continuerà ad assumere il ruolo di dirigente: "La presenza di Giuntoli sarebbe molto più preziosa dell'eventuale arrivo di Benitez, per il quale De Laurentiis avrebbe immaginato il ruolo di dt con competenza sul mercato".