Tuttosport - La Salernitana vuole Ounas, il Napoli propone uno scambio

"I granata hanno chiesto il cartellino di Adam Ounas che ha un contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo".

La Salernitana vuole Ounas, il Napoli chiede in cambio Bohinen. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna di Tuttosport: "I granata hanno chiesto il cartellino di Adam Ounas che ha un contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo.

Il Napoli ha aperto alla cessione ma in cambio del centrocampista Emil Bohinen. Vedremo se nelle prossime settimane questa pista sarà più calda. Le parti in causa stanno facendo le loro valutazioni".