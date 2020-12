Tuttosport - Lega e FIGC di pessimo umore, gli altri club mugugnano: tutti contro ADL

Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia CONI circa Juventus-Napoli, partita che andrà giocata, il protocollo per proseguire il campionato scricchiola. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui in Lega e FIGC ieri l'umore era pessimo. Molti club, invece, mugugnavano in quanto sostengono che la vittoria di Aurelio De Laurentiis sia stata quella di un presidente contro gli altri diciannove che hanno sempre rispettato il protocollo e hanno giocato anche con diversi positivi in squadra.