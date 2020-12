Tuttosport - Milik-Juve a gennaio: la cifra richiesta dal Napoli blocca i bianconeri

La Juve non ha smesso di pensare ad Arek Milik. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega però come le richieste del Napoli per gennaio continuano ad essere ritenute eccessive dal club bianconero.

"Ai margini - e in scadenza di contratto nel 2021 - è sempre anche Arkadiusz Milik. Per il 26enne polacco, nel mirino dei bianconeri da un anno, il Napoli chiede 15-18 milioni. Per Milik può succedere di tutto, compreso che l’ex Ajax decida di cambiare squadra soltanto in estate, da svincolato".